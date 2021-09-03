Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çeşitli yasaklar ve tedbirler alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu ifade edilen açıklamada, Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi ve bitişiği ile ormanla ilişiği bulunmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden çıkan dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaresi, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanlarını çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır."

"Yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak"

Kaymakamlıkların ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin etkin şekilde gözetim ve denetim yapacakları belirtilen açıklamada, "Gerekli hallerde kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek, yangın riskine karşı her türlü tedbir alınarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacak. Bu karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak" sözlerine yer verildi.