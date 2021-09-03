Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarındaki iki can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıkları belirtilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında geri itilen can salındaki 4 düzensiz göçmen de sahil güvenlik botuyla karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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