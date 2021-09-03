Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 40 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Emendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 1 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 40 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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