Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi helikopterle kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Yassı Tepe mevkisinde yamaç paraşütüyle atlayan Ersin Cömert, kısa süre sonra kayalıklara düştü.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AKUT, UMKE, itfaiye, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı helikopterle bölgeden alınarak Kestel Mahallesi’ndeki piste götürülen Cömert, ilk müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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