Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ile Kemer ilçelerindeki otellerde denetim yapıldı.

Manavgat ilçesindeki 5, Kemer ilçesindeki 19 otelde toplam 5 ton kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.