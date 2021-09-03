Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Bünyamin Karabulut idaresindeki otomobille Ramazan Gürsoy'un kullandığı hafif ticari araç, Osmaniye-Bahçe kara yolu Düziçi yol ayrımında çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Karabulut, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Gürsoy ile aynı araçta bulunan Meryem Gürsoy yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde sıkışan sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Etiketler: Trafik Kazası
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