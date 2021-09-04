Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 00:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Halı saha maçında silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada maç oynayan gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Toki Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı.
Tüfekle ateş açtı
Tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince yakalanan B.Y. ise gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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