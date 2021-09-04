Toki Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı.

Tüfekle ateş açtı

Tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan B.Y. ise gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.