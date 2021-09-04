Kaza, saat 03.30 sıralarında Anadolu Caddesi Mavişehir yol ayrımında meydana geldi.

Çiğli yönünden Karşıyaka yönüne giden Zeki Aktaş yönetimindeki kamyonetin akaryakıtı bitti. Bunun üzerine, sürücü Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş, aracı itmek için indi. Nazlı Aktaş arkasından, sürücü Zeki Aktaş ise bir eli direksiyonda, diğer eliyle de kapısından aracı itmeye başladı.

Bu sırada, aynı yöne giden A.G. yönetimindeki tanker, kamyonete çarptı. Nazlı Aktaş yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak toprak zemine uçtu, sürücü Zeki Aktaş ise yola savruldu.

Yaralılar, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Aktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.