Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yozgat’ta bir köye karantina kararı
Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyü karantina altına alındı. 14 gün süreyle köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı 339 nüfuslu 306 haneli Günyayla köyünde, COVID-19 vakalarının çok sayıda vatandaşta görülmesi üzerine Çayıralan ilçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği 14 gün süre ile karantina uygulaması başlatıldı.
Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.
Etiketler: yozgat karantina Günyayla köyü covid-19Son Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:51
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