Haber Giriş: Kaynak: AA
Niğde'de bir belde karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Niğde'de bir beldede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Merkeze bağlı Karaatlı beldesi, COVID-19 vaka sayısının birden çok olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantinaya alındı.
Belde sakinlerine, bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Niğde koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:38
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