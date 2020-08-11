Dalyan mevkiindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yazlık konutların bulunduğu bölgeye doğru yöneldi.

Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ve arazöz ile 1 helikopter bölgeye sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis ve jandarma ekipleri de Sahil ve Ülkü Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan alevler kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 50 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü yangını, 7 ila 10 yaş arası 3 çocuğun oyun oynarken çıkarttığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.