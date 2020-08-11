Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de 7 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari'de düzenlenen operasyonda, tablo ve bavul içerisine gizlenmiş 7 kilo 800 gram uyuşturucu bulundu.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal paylaşım sitesinden yapılan bilgilendirmede, il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.
Bu kapsamda tablo içerisine zulalanmış 4 kilo 700 gram afyon sakızı ile bavul içerisine zulalanmış 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildiği kaydedilen bilgilendirmede, 3 şüpheli hakkında gerekli adli tahkikata başlandığı açıklandı..
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