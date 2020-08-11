Haber Giriş: Kaynak: AA
Aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Antalya'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan eski polis yakalandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan meslekten ihraç edilen polis memuru M.A.K'nin Kepez ilçesinde olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: antalya fetö Antalya İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 14:38
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