Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da koronavirüs denetimleri: Minibüsten 40 kişi çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Türkiye genelinde yapılan Koronavirüs denetimleri sırasında Esenyurt'ta yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Durdurulan bir minibüsten 26'sı ayakta 40 kişi çıktı.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sabah erken saatlerde üç ayrı noktada denetim yaptı.
Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi.
[Fotoğraf: DHA]
Araç sürücüsü, işe gitmek için bekleyenleri almaktan başka çare bulamadığını öne sürerken ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900 TL para cezası kesti.
[Fotoğraf: DHA]
Durdurulan bir başka minibüs içinde de 10 yolcunun ayakta yolculuk ettiği belirlendi.
Etiketler: süleyman soylu koronavirüs denetimleri minibüsSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 14:18
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