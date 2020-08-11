Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sabah erken saatlerde üç ayrı noktada denetim yaptı.

Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi.

[Fotoğraf: DHA]

Araç sürücüsü, işe gitmek için bekleyenleri almaktan başka çare bulamadığını öne sürerken ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900 TL para cezası kesti.

[Fotoğraf: DHA]

Durdurulan bir başka minibüs içinde de 10 yolcunun ayakta yolculuk ettiği belirlendi.