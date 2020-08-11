Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çeşme'de tedbirlere uymayan 5 işletme daha kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Çeşme ilçesindeki 5 işletme, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 15 gün hizmete kapatıldı.
Çeşme'nin gözde turizm beldesi Alaçatı'da aralarında restoran, bar ve beach clubların bulunduğu işletmelerde, koronavirüs denetimleri yapıldı.
Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı belirlenen 5 işletmenin faaliyeti 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 261 ve 282'nci maddeleri uyarınca durdurulup, mühürlendi.
İşletmelerin, toplum sağlığına tehlike arz ettikleri için 15 gün süreyle kapatıldığı ifade edildi.
Kapatılan mekanların sayısı 11'e çıktı
Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, geçen 3 Ağustos'ta 6 eğlence mekanı da aynı nedenle kapatılmıştı. Böylelikle kapatılan mekanların sayısı 11'e çıktı.
Etiketler: koronavirüs denetimi koronavirüs izmirSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 13:52
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