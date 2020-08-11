Avrupa'dan Afrika'ya göç eden yüzlerce leylek, ilçeye bağlı Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.

Durumu fark eden Karacalar Mahallesi Muhtarı Arif Anar, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin akıma kapılmaması için elektrikleri kesti.

Yaklaşık 3-4 saat süren kesintinin ardından leyleklerin bölgeden ayrılmasıyla mahallelere yeniden elektrik akımı sağlandı.

"Doğal şehir, doğal varlıklarla çok daha güzel"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, leyleklerin ölümüne sebep olunmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Leyleklerin sabaha karşı uçarak bölgeden ayrıldığını anlatan Yavaş, "Memleketimizi korumak, kollamak, bölgemizdeki doğal yaşamı desteklemek, belediye olarak da bizim en büyük görevimiz. Doğal şehir, doğal varlıklarla çok daha güzel" dedi.

Karacalar Mahallesi Muhtarı Arif Anar da zarar görmesini istemedikleri leyleklerin geçişi tamamlanana kadar elektriksiz kalmaya razı olduklarını söyledi.