Haber Giriş: Kaynak: AA
Kilis'te 12 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekibin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen A.B'nin yönetimindeki plakası açıklanmayan araç kent çıkışında durduruldu.
Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüpheli A.B. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Kilis düzensiz göçmen Göçmen kaçakçılığıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:46
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