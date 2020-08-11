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Erzincan'da hemzemin geçitteki kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'ın Kemah ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile, yük treninin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Dedek köyü yol ayrımındaki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ömer Çoşkunfırat'ın kullandığı otomobile, Erzincan-Divriği seferini yapan yük treni çarptı.
Kazada, sürücü Çoşkunfırat ile araçtaki Dedek köyü muhtarı Tahir Açıkgöz ağır yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekiplerince Açıkgöz Kemah Devlet Hastanesi, Çoşkunfırat ise Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: erzincan hemzemin geçit yük treni kazaSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:25
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