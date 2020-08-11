Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Etiketler: Doğu Karadeniz sağanak sağanak uyarısıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:19
Son Haberler
- 13:16
- 13:20
- 13:01
- 12:55
- 12:46
Sıradaki Haber
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz