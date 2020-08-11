Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.