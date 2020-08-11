Haber Giriş: Kaynak: İHA
Batman'da 11 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde 11 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş ilçe merkezine bağlı bazı köylerde, 11 evde koronavirüs vakaları tespit edildi.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vakaların tespit edildiği, Gercüş merkezde 2, Yoloğzı Mahallesinde 3, Güzelöz köyünde 1, Gökçe köyünde 1, Ulaş köyünde 1, Yamanlar köyünde 2, Hisar köyünde 1 olmak üzere toplam 11 ev karantinaya alındı.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınan evlere 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklanırken, filyasyon ekipleri evlerde oturanlara test uygulamaya başladı.
Etiketler: Batman karantina koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:10
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