Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,5 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise temmuz ayı sıcaklığı ise 25,9 dereceye yükseldi.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama temmuz ayı sıcaklığı 2000 yılında kaydedilmişti.

Geçen ay en yüksek sıcaklık 47,3 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık 6,8 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Temmuz ayında ortalama sıcaklıklar, yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin iç ve doğu kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerinde, Dalaman, Fethiye, Antalya, Hatay, İskenderun, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Lüleburgaz, Gökçeada, Yalova, Balıkesir çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Edirne'de kayıtlara geçti

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Gökçeada, Yalova, Bilecik, Balıkesir, Lüleburgaz, İpsala, Malkara, Gönen çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,8 dereceyken, geçen ay 24,9 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 9,9 dereceyle Lüleburgaz’da, en yüksek sıcaklık ise 39,6 dereceyle Edirne’de tespit edildi. W

Ege'de en yüksek sıcaklık Nazilli'de

Geçen ay Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Edremit, Kütahya, Akhisar, Çeşme, Datça, Marmaris, Bergama, Salihli, Seferihisar, Selçuk, Milas çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26 derece iken, bu yıl 27,4 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 10,2 dereceyle Simav’da, en yüksek sıcaklık ise 43 dereceyle Nazilli’de kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık

Akdeniz Bölgesi'nde ise temmuzdaki ortalama sıcaklık Dalaman, Fethiye, Antalya, Anamur, Kaş, Köyceğiz, Karaisalı, Mut, Erdemli, Ceyhan, Gazipaşa çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,7 dereceyken, bu yılın temmuz ayında 28,1 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 9,4 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 42,2 dereceyle İslahiye’de yaşandı.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22 dereceyken, bu yılın temmuz ayında 24,1 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 7,2 dereceyle Zara'da, en yüksek sıcaklık ise 39,9 dereceyle Kırıkkale ve Çiçekdağı'nda belirlendi.

Karadeniz'de en yüksek sıcaklık 40,7 derece

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar Zonguldak, Sinop, Bolu, Kastamonu, Karabük, Cide, Beypazarı, Nallıhan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,2 derece iken, sıcaklık geçen ay 23,8 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 9,4 dereceyle Kastamonu'da, en yüksek sıcaklık ise 40,7 dereceyle Osmancık’ta yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık Ardahan, Erzincan, Malatya, Elazığ, Tortum, Tercan, Divriği, Erciş, Elbistan, Doğanşehir çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,9 derece iken, sıcaklık bu sene 24 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 6,8 dereceyle Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 40,7 dereceyle Palu’da ölçüldü.

Temmuz ayında en yüksek sıcaklık Cizre'de kaydedildi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Siirt, Diyarbakır, Batman, Çermik, Viranşehir, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

Bölgenin temmuz ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,9 dereceyken, bu yıl 32,2 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 13,6 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 47,3 dereceyle Cizre’de kaydedildi.