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Zonguldak'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
U.B. yönetimindeki minibüs, ilçeye bağlı Filyos beldesi Çömlekçi köyü mevkisinde U.O. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: zonguldak Çaycuma Devlet HastanesineSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 11:51
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