Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da gözleri görmediği için su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.
Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Sokak’ta gözleri görmeyen köpek, sokak üzerinde bulunan su kuyusuna düştü.
Köpeğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvan yakalama aparatı ile köpeği suyun içerisinden çıkardı.
Herhangi bir yarası bulunmayan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Etiketler: Bolu Bolu Belediyesi köpek kurtarmaSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:14
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