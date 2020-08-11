Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da COVID-19 denetimlerine polis helikopteri ve İHA'lar destek verdi
[Fotoğraf: AA]
Van'da polis helikopteri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine ilişkin denetim gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından denetimlere Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü de havadan destek verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopter ve İHA'lar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ülke genelinde en kapsamlı denetim yapılması talimatı üzerine eş zamanlı olarak havalandı.
[Fotoğraf: AA]
Van'daki otobüs durakları, pazar yerleri ve işlek caddeler havadan kontrol edildi, alınan görüntüler anlık olarak kriz merkezine iletildi.
Ana caddeler ve parklarda maske ve mesafe kurallarına uymayanlar helikopterden anons edilerek uyarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Van koronavirüs covid-19 polis helikopteri insansız hava aracı ihaSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 13:27
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