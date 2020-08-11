Rize'nin Pazar ilçesinde metrekareye 197, Fındıklı ilçesinde 142 kilogram yağış düştü. Rize'de suya doyan toprak daha fazla dayanamadı. Ayder Yaylası'na ulaşımı sağlayan karayolunun Dikkaya köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.



Tatilciler alternatif yola yönlendirildi

Ayder'den dönmeye çalışan tatilciler, kendilerine gösterilen alternatif yolla Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyü üzerinden Behiceköyü'ne bağlanarak, Ardeşen ilçe merkezine ulaştı. Ayder Yaylası'na çıkmak isteyenler ise araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler kapanan yolu bir süre sonra yeniden ulaşıma açtı.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Şiddetli yağmur nedeniyle bölge halkı da zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar sel ve heyelan nedeniyle bahçede mahsur kaldı.

Bölgeye iş makinesiyle AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar bulundukları bölgeden kurtarıldı.

Pazar ve Ardeşen ilçelerinde bordum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Meteoroloji, kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.

Ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.