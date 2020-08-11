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Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Cavit Yıldırım idaresindeki taksi, Korkuteli-Tefenni kara yolu Sülekler Mahallesi yakınlarında Hüseyin Caran'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Yıldırım ve Caran ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Murat Dinçay ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Emine Caran ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: antalya Korkuteli Devlet Hastanesi antalya haberSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 14:10
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