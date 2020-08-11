Haber Giriş: Kaynak: DHA
Asker uğurlamada sosyal mesafe unutuldu: Arkadaşlarını havaya atarak otobüse bindirdiler
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otogarda asker uğurlamaya gelenler koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafeyi unuttu. Bazı gençlerin, askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattığı anlar bu kadarına da pes dedirtti.
Manavgat'ta vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere ilçeden ayrılacak olan gençler, aileleri ve yakınları tarafından davul zurna eşliğinde uğurlandı.
Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.
Uğurlama sırasında, uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Bazı gençler askere gidecek arkadaşlarını tehlikeli olmasına rağmen havaya atarak otobüse bindirdi.
Manavgat otogarındaki maskesiz, sosyal mesafesiz kalabalık, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs covid-19 asker uğurlaması antalyaSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:29
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