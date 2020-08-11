Manavgat'ta vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere ilçeden ayrılacak olan gençler, aileleri ve yakınları tarafından davul zurna eşliğinde uğurlandı.

Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.

Uğurlama sırasında, uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bazı gençler askere gidecek arkadaşlarını tehlikeli olmasına rağmen havaya atarak otobüse bindirdi.

Manavgat otogarındaki maskesiz, sosyal mesafesiz kalabalık, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.