Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da orman yangını çıktı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.
Sakarya Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.
[Fotoğraf: AA]
Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü söyledi.
Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Pilavcı, bölgeye helikopterin gelmesini beklediklerini vurguladı.
Etiketler: sakarya orman yangınıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:10
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