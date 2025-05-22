Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü

Edinilen bilgiye göre, olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Hobyar Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta yürüyen bir vatandaşın üzerine, bir binanın çatısında bulunan ve daha önce sökülerek bırakıldığı öğrenilen çanak anten düştü.

Koluna isabet eden anten nedeniyle neye uğradığını şaşıran kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şahsın yolda yürüdüğü esnada yukarıdan düşen çanak antenin omzuna çarparak yere düştüğü anlar yer alıyor.