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Türkiye
AA 22.05.2025 09:57

İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu

Özel Halk Otobüslerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatması sonucu kent genelinde otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da günlük 15 bin seferle yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyan Özel Halk Otobüslerinin, İBB'nin 6 milyar lirayı bulan alacaklarını uzun süredir ödememesi nedeniyle kontak kapatması, kentte toplu ulaşımda büyük aksamalara yol açtı.

3 bin 41 özel halk otobüsü sefer yapmadı

İBB ile İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Odası arasında uzun süredir devam eden görüşmelerden ödeme planı çıkmaması nedeniyle 3 bin 41 özel halk otobüsü bugün sefer yapmadı.Megakentte sabah lastik tekerli toplu ulaşımda binlerce seferin iptal edilmesi, duraklarda yolcu yoğunluğuna neden oldu.

Özellikle aktarmaların yapıldığı Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy'de, Anadolu Yakası'nda da Uzunçayır ve Kozyatağı'nda vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Uzunçayır İETT durağında otobüs bekleyen Bahar Salova, yaptığı açıklamada, durumun üzücü olduğunu ve derse geç kaldığını belirterek, yetkililerin otobüs çalışanlarının ücretlerini yatırması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu

İBB'nin sefer takip programı "Otobüsüm Nerede?" uygulamasında ise yoğunluk nedeniyle hat bazlı otobüs sefer saatleri ile otobüslerin duraklara geliş verisinin kullanılamadığı görüldü.

İETT'den ayrı olarak bazı hatlarda tek başına hizmet veren özel halk otobüslerinin sefere çıkmaması birçok güzergahta yoğunluğu artırırken, yolcular, dolmuş, minibüs, taksi ve özel araç gibi alternatiflere yöneldi.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Odasından yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, işletmecilerin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle Özel Halk Otobüslerinin, 22 Mayıs'ta mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacağı ifade edilmişti.

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