Ege'de 6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17,7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Muğla Valisi: Olumsuz bir durum yok

Muğla Valisİ Dr. İdris Akbıyık, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı:

"Ege denizinde meydana gelen deprem sebebiyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 AÇM, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup; gelişmeler yakından takip edilmektedir."