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Türkiye
AA 22.05.2025 01:26

Balıkesir'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Akıncılar Mahallesi Yağhane Sokak'ta alt katı depo olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin içinde kalarak yanan 1 kişinin cesediyle karşılaştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Uzun'a ait olduğu belirlendi.

Uzun'un cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Binadaki bir köpeğin de öldüğü yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma devam ediyor.

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