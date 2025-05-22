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Türkiye
DHA 22.05.2025 09:34

Hac ve umreye gitmek isteyenleri 60 milyon lira dolandırmışlar

Kayseri'de, hac ve umreye gitmek için başvuru yaparak ücret ödeyen kişileri 60 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hac ve umreye gitmek isteyenleri 60 milyon lira dolandırmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir seyahat acentesinin, hac ve umre organizasyonu adı altında vatandaşlardan para topladığı ancak taahhütlerini yerine getirmediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yaklaşık 60 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ekipler, Kayseri ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, acente sahipleri olduğu belirtilen H.D. (51) ve S.D. (45) Tokat'ta, acente çalışanları M.U. (62), M.R. (41) ve M.L. (47) ise Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 272 pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D, M.U, M.R. ve M.L. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli H.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kayseri Dolandırıcılık Hac Umre
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