Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu valizinden 1 kilo metamfetamin çıktı
Malatya’da polis ekiplerince bir kişinin yolcu valizinde yapılan arama sonucu 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada bir kişinin yolcu valizinde yapılan arama sonucu 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Narkotik ekiplerince S.B. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki soruşturması tamamlanan S.B., sevk edildiği Malatya Adliyesinde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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