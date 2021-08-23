Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Büyükada açıklarında sürüklenen tekneyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükada Deniz Ambulansı İskelesi’ne emniyetle bağlandı."
Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükada Deniz Ambulansı İskelesi’ne emniyetle bağlandı. pic.twitter.com/5dq0sjlauN— KEGM (@kiyiemniyet) August 23, 2021
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