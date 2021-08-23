Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da esnaflar arasında kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da esnaflar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Eyyübiye ilçesindeki Zahireciler Borsası'nda komşu esnaf arasında iddiaya göre boşanma meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Çıkan kavgada 2 esnaf darp edildi, bir kişi ise silahla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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