Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü yakınındaki Tepebağlar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerinden yükselen dumanı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı 65 kişiden oluşan ekip, 3 dozer, 7 arazöz, 3 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait 6 itfaiye aracıyla destek veriliyor.
Geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını
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