Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü yakınındaki Tepebağlar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerinden yükselen dumanı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı 65 kişiden oluşan ekip, 3 dozer, 7 arazöz, 3 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait 6 itfaiye aracıyla destek veriliyor.

Geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.