Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Bodrum'da orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nin Alazeytin mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın bölgesine 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kontrol altına alınan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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