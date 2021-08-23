Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 721'inci gününe girdi.

Aileler dün "Türkiye Nöbete" adıyla yaptıkları basın açıklamasıyla eylemlerini 24 saat sürdürme kararı aldıklarını duyurdu.

"Oğlumun okumasına izin verilmedi"

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmasına 2 ay kala dağa götürülen oğlunun okumasına izin verilmediğini söyledi.

Oğlunu HDP'nin kaçırdığını vurgulayan Nilifırka, "Dağda aç, susuz, mahkum bırakmışlar. 6 senedir oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Gözümüz kapıda, kulağımız telefonda. Bizi de perişan ettiler" diye konuştu.

"Sen gelene kadar biz buradayız"

Nilifırka, şöyle devam etti:

"Seni zorla kaçırdılar. Seni her şeyden ettiler. Ömrünü çaldılar, geleceğini elinden aldılar. Sen gelene kadar biz buradan kalkmayacağız."

Evladının güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Nilifırka, "Mehmet'im, bizi duyuyor ve görüyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Devletimiz adaletlidir. Sizi korkutuyorlar. Size ceza vermiyorlar. Gel, korkma" şeklinde konuştu.

"Kızım HDP'liler tarafından kandırıldı"

Necmettin Biçer ise kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

Biçer, "Kızım HDP'liler tarafından bir şekilde kandırılıp dağa gönderildi" diye konuştu.

Evladına çağrıda bulunan Biçer, "Kızım beni duyuyor ve görüyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi.