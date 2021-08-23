Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Çatak cevizinin coğrafi işaret olarak tescillenebilmesi için Patent ve Marka Kurumu'na başvurduklarını söyledi.

Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerin korunması açısından büyük öneme sahip olan coğrafi işaretin üreticiye, pazarlama konusunda büyük avantajlar sağladığını aktaran Görentaş, şunları kaydetti:

"Ürün benzerlerinden kolayca ayrılarak daha yüksek değerlerde piyasaya sunularak üreticiye yüksek kazanç sağlamaktadır. Bu sayede tüketici kaynağını bildiği güvenilir ürüne ulaşabiliyor. Çatak cevizinin, karakteristik renk, tat, meyve iç randımanı ve yağ oranı gibi özellikleri temelde bölgenin coğrafi konumu, nemli toprak yapısı, karasal iklimi ve bu cevizin üretim metoduna bağlıdır. Ceviz içinin beyaz ve açık sarı başta olmak üzere sarı renk ve tonlarında olması, ceviz içi kısmının kabuktan kolay ayrılması ve kabuk pürüzlülüğünün düz ve orta sınıfta yer alması bu ürünün diğer karakteristik özelliklerinden kaynaklanıyor. Kurutulduktan sonra kalite özelliklerini kaybetmemesi nedeniyle özellikle pastane sektöründe aranan bir üründür. Çiftçilerimize bu tür katkılarımızı artırmak için, Bahçesaray ve Gevaş ilçelerimizde yetiştiriciliği yapılan cevizlerle yöremizle özdeşleşen diğer ürünler içinde coğrafi işaret başvurusunda bulunacağız."