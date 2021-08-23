Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24 Ağustos Salı günü Beypazarı ilçesi Cumhuriyet, Kurtuluş ve Zafer mahallelerine arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları dolayısıyla enerji verilemeyeceği duyuruldu.

Kesinti, Kurtuluş Mahallesi'nde 09.30-12.30, Cumhuriyet ve Zafer mahallelerinde ise 13.30-17.30 saatleri arasında uygulanacak.

Nallıhan ilçesinin Hacıbey ve Atatürk mahallelerine de bakım, onarım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 24 Ağustos Salı günü enerji verilemeyeceği aktarılan açıklamada, Hacıbey Mahallesi'ndeki kesintinin 09.30-17.00, Atatürk Mahallesi'nde ise 09.31-12.30 saatleri arasında olacağı aktarıldı.