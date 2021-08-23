Koronavirüse yakalanan 41 yaşındaki Ahmet Toptaş'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Yapay kalp akciğer makinesi denilen ECMO cihazına bağlandı.

ECMO cihazı arızalanınca devreye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kahraman ekibi girdi. Cihaz 2 saat boyunca elle çalıştırıldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaşanan o anlar kameralara da yansıdı.

Durumu kritik olan Ahmet Toptaş bu mücadeleyle hayatta kaldı. Hastalığın ağır sürecini atlattı, destek cihazlarından ayrıldı.

"Vazgeçmeden çabaladık ve başardık"

Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Aslında neredeyse kaybedilecek bir hastaydı. Akciğerleri tamamen yok olmuştu. Vazgeçmeden çabaladık ve başardık" diye konuştu.

Toptaş'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.