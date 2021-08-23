Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Haziran ayındaki yangında sabotaj izine rastlandı.

Güçlüköy Manhayıt mevkiindeki yangınla ilgili çarpıcı detaylar, ses kaydıyla ortaya çıktı.

Manavgat'ta bir kadın, yaptığı telefon görüşmesine ait ses kaydını jandarmaya teslim etti.

Arkadaşını etkilemek için yaptığını iddia etti

Kayıttaki bir adam, yangınları kendisinin çıkardığını ve bunu bin lira karşılığında yaptığını anlattı. Ses kaydında talimatı veren ile parayı alan kişilerin de farklı olduğu bilgileri de yer aldı.

Şahit sıfatı ile ifadesi alınan kadın, zanlının kendisine daha sonra yüz yüze görüşmelerinde yangını nasıl çıkardığını tüm detayları ile anlattığını da söyledi.

Ses kaydı ve kadının ifadesi üzerine zanlı gözaltına alındı. Suçlamaları reddetti. Madde bağımlısı olduğunu ve görüşme sırasında da bunun etkisi altında olduğunu söyledi. Arkadaşını etkilemek için yangını kendisinin çıkarmış gibi anlattığını ifade etti.

Zanlı, ifadesinde yangın sırasında ve sonrasında başka yerlerde olduğunu da iddia etti. Ancak HTS kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleriyle bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Zanlı tutuklandı.

Bağlantılı olabileceği kişilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.