Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bu kapsamda, Akseki ilçesi Kepezbelen bölgesinde orman yangını çıkardığı öne sürülen A.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler: Antalya Orman Yangını Yangın
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