Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde artan vaka sayısı nedeniyle hastanelerdeki normal servis yatakları ve yoğun bakım alanlarının kapasitelerinin zorlandığı ifade edildi.

İnsanların zorda kalmadıkça bu ortamda hastaneye gitmeyi tercih etmediği vurgulanan açıklamada, gelinen son noktada ise hastanelerde ciddi kalabalık oluştuğu belirtildi.

Sadece randevulu hastalara bakılacak

Hem sağlık hizmetine çok daha fazla ihtiyacı olan ağır ve zor durumdaki hastalara yer açarak daha iyi hizmet sunabilmek hem de hastane ortamlarını son günlerde artan vaka sayılarının akabinde yüksek riskli bulaşıcı ortamlara dönüştürmemek amacıyla zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmaması talep edildi.

Hastanelerde, 12 Ağustos Perşembe gününden itibaren sadece Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya 182 numaralı hat üzerinden randevu alanların muayene olabileceğine dikkat çekildi.