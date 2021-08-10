Olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşandı. İlçe merkezinde kısa süreli yağmur etkili oldu.

Bir vatandaş, cep telefonuyla kayda girerek etrafı çekmeye çalıştı. Kayda girdikten saniyeler sonra hemen yanındaki elektrik direğine yıldırım düştü.



Yıldırımın düştüğü yerin çok yakınında bulunan 2 kişi, yara almadı. Ancak kopan büyük gürültü korku dolu anlara sebep oldu.

Yıldırımın düştüğü direkte bazı elektrik telleri koptu.