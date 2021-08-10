Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerden kaçarken girdiği denizde mahsur kaldığı belirtilen köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Muğla'nın çeşitli ilçelerinde çıkan orman yangınları hayvanları da olumsuz etkiledi.
Yangınlarda birçok hayvan da zarar gördü.
Marmaris'teki orman yangını sırasından alevlerden kaçtığı öne sürülen bir köpek girdiği denizde mahsur kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Köpeğin yardımına Sahil Güvenlik yetişti
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler denizin ortasındaki köpeği yakalayarak kurtardı.
Tekneye alınan köpek daha sonra doğaya bırakıldı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Sahil Güvenlik
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