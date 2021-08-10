Sarıyer, Maden Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.