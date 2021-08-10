Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapılıyor.
Sarıyer, Maden Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İstanbul İtfaiye Orman Yangını
Sıradaki Haber
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz