Yangın savaşçıları günlerce alev hattında mücadele veriyor, gün doğumundan gün batımına aralıksız 10 saat uçuyorlar.

Peki, yangın ekipleri nasıl koordine oldu? Havadan yangın nasıl yönetildi?

Ulualan Yangın Yönetim Merkezi Sorumlu Pilotu Alpay Gür, gökyüzündeki kahramanlık mücadelesini ve neler yaşandığını anlattı:

“Buranın sorumlu pilotu olarak yangın ihbarı ilk geldiğinde yaklaşık 9’uncu dakikada havadaydık. Manavgat’ta çok kötü bir pozisyon vardı. Buradaki yangına intikal ederken, aşağıdan gelen direktiflere göre can ve mal kaybının önceliğinde yaklaşarak arkadaşlarımızla bu konuda çalışmalara başladık. Yaklaşık 22-23 dakika bölgede tek çalıştım. Daha sonra çevre bölgelerden gelen pilot arkadaşlarımla akşama doğru 22 helikopter olduk ve canla başla çalıştık. Şanssızlığımız birden fazla noktada bu yangınları çıkmasıydı. Öğle saatlerinde rüzgar şiddetli, nemin düşük olduğu bir durum oluştu. Şu anda da hava şartları aynı. 3 helikopterimiz havada ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Çünkü nem ve kuru hava yangının en sevdiği zamanlardır. Rüzgar da poyraz da bunu desteklediği zaman tehlike her zaman bizim için vardır."

Antalya’daki yangında havadan müdahale nasıl yönetildi?



Ulualan Yangın Yönetim Merkezi Sorumlu Pilotu Alpay Gür, gökyüzündeki kahramanlık mücadelesini @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/G1imacgS6Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2021

"2 arazözün üzerine su dökerek yanmalarını önledik"

O anlarda en çok zorlandıkları şeyin rüzgar ve türbülans olduğunu söyleyen pilot Alpay Gür, şöyle devam etti:

“Ekipleriniz, hava gücünüz ne kadar iyi olursa olsun sonuçta doğanın dediği oluyor. Ciddi bir rüzgar ve ciddi bir türbülans. Önlem aldık dediğimiz yerlerde bile bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Yangın rüzgarı sever. Rüzgar da başını alıp gittiği zaman yangının önüne geçmemiz çok zor oluyor. Keza biz hava ekiplerinin yanı sıra kara ekipleri de canla başla bu süreçte uykusuz kaldı. Yangının içerisinde kalan arkadaşlarımız oldu. 2 arazözün üzerine su atarak onların yangın bölgesinden çıkmasına vesile oldum, canlarını kurtardık. Buradaki 22 helikopterimiz sabah 05.45’te akşam 20.05’e kadar ortalama 35 dakika yakıt ikmali dışında hepimiz havadaydık. Bunu söndürmek zorundaydık. Son kıvılcım sönene kadar görevimizin başında olduğumuz için çok mutluyum. Diğer bölgelerde de arkadaşlarımız çalışıyor. Bizler elimizden geleni yapıyoruz."

Ulualan Yangın Yönetim Merkezi Sorumlu Pilotu Alpay Gür, sosyal medyadaki asılsız haberlere kimsenin itibar etmemesini rica ederek, “Sizlerden ricam sosyal medyada çıkan asılsız konulara inanmayın. Herkes 7 gün 24 saat bu cephede ve elinden geleni yapıyor. Lütfen provokasyon yayınlara inanmayın, bunlar bizi çok üzüyor” dedi.



