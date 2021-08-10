Manisa, Balıkesir, İzmir ve Uşak'ta meydana gelen trafik kazalarında onlarca kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. Art arda gelen bu kazalar ekipleri de harekete geçirdi.

İstanbul

15 Temmuz Demokrası Otogarı'nda, yola çıkan otobüsler tek tek kontrol edildi, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığına bakıldı. Emniyet kemerinin, sadece otomobillerde değil otobüslerde de hayat kurtardığı anlatıldı.

Denetimlerde kazalara davetiye çıkaran takograf usulsüzlükleri de kontrol edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yeni tip takograflar, uzaktan kumanda ile ya da araçta olmayan şoförlerin ehliyetini kullanarak yapılan hilelerin de önüne geçiyor.

Bursa

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışındaki trafik noktasında 24 saat esasına göre uygulamalar gerçekleştiriyor.

Otogardan çıkış yapan otobüsleri durduran ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetliyor.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları ve ihlal gerçekleştiren otobüs şoförlerini ihbar etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

9 saatten fazla otobüs kullanan şoföre ceza

Ekipler, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri bir denetimde, M.A. isimli bir şoförün 9 saatten fazla otobüs kullandığını tespit etti.

M.A'ya dinlenmeden araç kullandığı için ceza uygulayan ekipler, bununla birlikte 100 ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle geçici olarak el koydu.

[Fotoğraf: AA]

Şoförün başka bir sürücüye ait takograf kartıyla seyahat ettiği belirlendi

Yine gerçekleştirilen bir denetimde, İzmit'e giden otobüsü kullanan F.Y'nin başka bir sürücüye ait takograf kartıyla seyahat ettiği belirlendi.

Cezai işlem uygulanan F.Y, kartı yanlışlıkla taktığını iddia etti.

Aksaray

Aksaray'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, otobüsleri durdurarak, takograf cihazlarını inceledi.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Otobüsteki yolculardan İlhan Göktürk, polis ekiplerine denetimler için teşekkür ederek, "Emniyet kemerim takılı değildi, polis memuru uyarınca taktım. Artık hiç çıkarmam. Aslında takmamız, bizim can güvenliğimiz için faydalı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Denetimler her zaman ve sık sık olmalı"

Mevlüt Kalender ise denetimleri gerekli ve yerinde bulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Trafik kazalarında birçok can kayıpları yaşıyoruz. Denetimler her zaman ve sık sık olmalı. Vatandaş olarak bizlere de birçok görev düşüyor. Benim de emniyet kemerim takılı değildi. Polis memuru uyarıda bulununca taktım. Aslında sürekli takmamız gerekiyor kendi canımız için. Ancak vatandaş olarak bu emniyet kemerini takmıyoruz maalesef."

Otobüs şoförü Mehmet Sönmez de son dönemde meydana gelen yolcu otobüsü kazalarının, şoförlerin yorgun şekilde sefere gönderilmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Denetimlerin yerinde olduğunu anlatan Sönmez, "Denetimler olmadan bu yolculuklar olmaz. Yola çıkmadan tüm yolcularımıza emniyet kemeri noktasında uyarılarda bulunduk" dedi.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de otobüs denetimleri artırıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de otobüs denetimleri sıklaştırıldı.

Trafik ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki ve Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini tek tek durduruyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetleyerek alkol kontrolü yapıyor.

Yolcuların HES kodları da kontrol edildi

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde, COVID-19 tedbirleri kapsamında yolcuların HES kodu kontrolleri de yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]